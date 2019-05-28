Американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс рассказал о том, как ему пришлось бороться с депрессией. Этому спортсмен посвятил пост в своем «Твиттере».

По словам Фелпса, он долго боролся с депрессией и тревогой. Когда мысли пловца стали крайне мрачными, он стал лечиться у психотерапевта. «Именно тогда, когда я опустился так низко, я решил обратиться за помощью к лицензированному специалисту», — заявил олимпийский чемпион, добавив, что этот шаг спас ему жизнь в конечном счете.

Также спортсмен предостерег своих подписчиков: «Не нужно доводить до такого».

Напомним, ранее пловец имел проблемы с алкоголем и лечился от зависимости. После Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро 2016 года Майкл Фелпс принял окончательное решение завершить спортивную карьеру.