Испанский футбольный тренер Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии, является кандидатом на замену действующему наставнику «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Согласно сообщениям СМИ, представители «Барселоны» уже контактировали с Мартинесом по поводу возможного сотрудничества. Напомним, изначально после вылета каталонского клуба в полуфинале Лиги чемпионов руководство выразило поддержку Вальверде, однако после сенсационного проигрыша и в финале Кубка Испании, болельщики начали требовать отставки главного тренера.

Руководители клуба хотят выяснить, хочет ли сам Вальверде продолжить работу с «Барселоной» и что он собирается делать с командой в следующем сезоне.

По информации испанской прессы, Роберто Мартинес уже согласился на вероятное предложение и готов стать главным тренером «сине-гранатовых» в случае расторжения контракта с Вальверде.