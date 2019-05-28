Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала о том, как они готовятся к своему первому сезону во взрослом катании.

В интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России Мишина заявила, что им следует улучшить в межсезонье свое катание и скольжение. «Чтобы это было не просто заход – элемент, а со связками, чтобы программа смотрелась как одно целое», — рассказала фигуристка, добавив, что высший класс – это когда получается соединить парное катание и танцы. Максимум, к которому необходимо стремиться — выполнять элементы спортивных пар и кататься также красиво, как танцоры.

Напомним, в минувшем сезоне Мишина и Галлямов стали чемпионами мира среди юниоров на турнире в Загребе.