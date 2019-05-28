Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова исполнила показательный номер на шоу Fantasy On Ice в Японии под живую музыку.

В социальных сетях появилась видеозапись выступления Загитовой с новым показательным номером по мотивам оперы Жоржа Бизе «Кармен». Этот номер стал вариацией произвольной программы спортсменки в минувшем сезоне. Костюм Кармен остался тем же, однако фигуристка исполнила более простые элементы.

Номер был продемонстрирован публике во время ледового шоу в городе Макухари. В рамках Fantasy On Ice Загитова также выступит еще в трех японских городах.

Программа «Кармен» стала победной для Алины Загитовой в этом сезоне: идеально исполнив её, российская фигуристка стала чемпионкой мира, таким образом собрав все главные титулы в карьере.