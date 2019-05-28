Нападающий французского клуба «ПСЖ» Неймар перестал быть капитаном сборной Бразилии по футболу. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской федерации футбола.

Капитанской повязки Неймар лишился в субботу, 25 мая. Информацию об этом ему сообщил главный тренер сборной Тите. Новым капитаном команды был назначен одноклубник Неймара и его друг, защитник Дани Алвес. Они также вместе выступали за испанскую «Барселону».

Именно Дани Алвес будет выводить сборную на товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом, а также на игры в рамках домашнего Кубка Америки 2019 года. Турнир стартует 14 июня на стадионе в Сан-Паулу матчем Бразилии и Боливии.

Ранее Дани Алвес примерял капитанскую повязку сборной в марте 2018 года: тогда он был предводителем национальной команды в товарищеском матче с Германией.