Английский нападающий лондонского клуба «Тоттенхэм» Харри Кейн заявил о своей готовности к финальному матчу Лиги Чемпионов. Слова футболиста приводит портал Goal.

По мнению Кейна, он чувствует себя хорошо и готов сыграть, никаких проблем спортсмен сейчас не испытывает. «Дело за тренером. Он оценит и решит, буду ли я играть», — заявил форвард, добавив, что всю следующую неделю посвятит набору физических кондиций. Из-за травмы лодыжки Харри Кейн не играл с начала апреля.

Напомним, финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Этот финал станет вторым по счету, в котором сыграют две английские команды. В 2008 году за титул Лиги чемпионов боролись «Манчестер Юнайтед» и «Челси».