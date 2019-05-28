Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказал позицию НХЛ по поводу скандальной видеозаписи, на которой нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов разговаривает по телефону рядом с белым порошком, похожим на наркотики.

По словам Дэйли в интервью порталу Washington Post, для того, чтобы принимать какие-то меры, НХЛ нужно больше фактов. «Мы должны понимать, что произошло, понимать факты и обстоятельства», — заявил вице-комиссар НХЛ, добавив, что формальным расследование не назовешь, однако в руководстве хотят понять, что случилось.

«Кажется, он признал, что был в той комнате, но я не знаю, что это было. Он утверждает, что ничего не употреблял», — заявил Дэйли, добавив, что на этом основании обвинять в чем-то Кузнецова не собирается.