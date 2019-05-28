Сразу после завершения чемпионата мира по хоккею нападающий сборной России Евгений Кузнецов стал участником неприятной истории — форварда начали подозревать в употреблении кокаина. Nevasport вспоминает известных спортсменов, попавшихся на применении наркотиков.

Диего Марадона

Марадону считают одним из первых любителей «запрещенки» в большом спорте. Чемпиона мира 1986 года допрашивали по делу о распространении наркотиков, а потом и нашли в крови кокаин. Позже стало известно, что футболист приобрел его у осужденного драгдилера. Марадона получил 15 месяцев дисквалификации, а вернувшись заявил, что все запрещённые вещества в прошлом. Однако на чемпионате мира футболист провалил допинг-тест уже после второго матча и был дисквалифицирован повторно.

Адриан Муту

Один из лучших игроков в истории румынского футбола Адриан Муту был пойман на употреблении кокаина. В 2003 году футболист перешёл из «Пармы» в лондонский «Челси» и отлично начал карьеру в новом клубе, однако затем пристрастился к кокаину. В 2004 году о его зависимости стало известно всем: футболист получил дисквалификацию и был изгнан из «Челси».

Майк Тайсон

Скандально известный боксёр Майк Тайсон тоже отличался пристрастием к запрещенным веществам. Например, в 2006 Тайсон был арестован за вождение автомобиля одновременно под действием кокаина, марихуаны, алкоголя и депрессантов. После этого случая боксера обязали пройти курс реабилитации. Сам Тайсон признавался, что это было непросто — старые привычки давали о себе знать ежедневно, однако боксер придерживался обязательств и постепенно изменил свой образ жизни.

Мартина Хингис

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис тоже променяла карьеру на белый порошок. В ноябре 2007 года в крови пятикратной победительницы турниров Большого шлема и экс-первой ракетки мира были обнаружены следы кокаина. Сама спортсменка, конечно, отрицала все обвинения и утверждала, что никогда не принимала запрещённые вещества. При этом проходить проверку она отказалась и предпочла просто завершить карьеру.

Роман Еременко

Финский футболист Роман Еременко, выступающий за «Ростов», тоже был замешан в истории с употреблением кокаина. Правда, на тот момент игрок защищал цвета московского ЦСКА. Карьера Еременко в армейском клубе завершилась двухлетней дисквалификацией, так как в его анализах был обнаружен кокаин. Допинг-тест, пройденный после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА, показал присутствие в организме полузащитника наркотика и его метаболитов.