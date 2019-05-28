Стало известно, какова общая сумма расходов на реализацию концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России. Сроки реализации концепции ограничиваются 2023-м годом.

Согласно отчету Российского футбольного союза за прошедший год, на наследие чемпионата мира по футболу потратится около 16 миллиардов рублей.

Отчет РФС об исполнении сметы за 2018 год рассматривается сегодня, 28 мая, на очередной конференции союза. В отчете также говорится о том, что финансово-хозяйственная деятельность организации признана положительной, все основные направления РФС профинансированы достаточно.

Ранее сообщалось, что Россия получит от Международной федерации футбола FIFA около 60 миллионов долларов. Деньги, выделенные FIFA пойдут на поддержку массового футбола, на устойчивое развитие российского футбольного хозяйства – стадионов, площадок.