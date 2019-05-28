В Москве проходит конференция Российского футбольного союза (РФС). В рамках заседания было принято решение об исключении из организации четырех футбольных клубов.

Член юридического комитета Денис Рогачев в своём докладе сообщил, что речь идет о клубах, утративших статус профессиональных. Таким образом, были исключены «Амкар» (Пермь), «Днепр» (Смоленск) и «Смена» (Комсомольск-на-Амуре). Также в список попала и женская команда «Россиянка».

Рогачёв отметил, что вместо них членами РФС стали «Звезда-2005» (жен), «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».

Напомним, пермский «Амкар» был ликвидирован в 2018 году. На совместном заседании правления и учредителей клуба было принято решение, что команда прекратит своё существование. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление бывшего президента «Амкара» Геннадия Шилова о признании клуба банкротом.