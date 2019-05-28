Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков может быть участником подмены или загрязнения чистых допинг-проб российских спортсменов.

Как сообщаем «Матч ТВ», Родченков вёл переписку с аналитиком Минспорта Алексеем Великодным. Исходя из данных лабораторного пакета, о котором говорилось в этой переписке, можно сделать вывод, что Родченков заявлял о наличии запрещенных веществ в допинг-пробах спортсменов ещё до того, как они были проанализированы экспертами. Примечательно, что потом в пробах именно тех спортсменов, которых упоминал Родченков, обнаруживался допинг.

«Проба А2866453 получила в лаборатории внутренний номер 18344, до нее аппарат дошел в 20:56:51, результаты анализа стали известны не ранее 21:22:04, — сообщает «Матч ТВ». — Только вот из переписки персонала лаборатории, становится ясно — они знали, что содержится в пробе уже в 17:48:16″.

Напомним, ранее Родченков призывал международное антидопинговое агентство не восстанавливать права РУСАДА.