В Москве состоится совет директоров футбольного клуба «Спартак», на котором будут подводиться итоги минувшего сезона.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, выступление команды признают неудовлетворительным. Однако главный тренер «Спартака» Олег Кононов останется в своей должности на следующий сезон. Специалист должен дать своё объяснение по поводу низкой результативности команды в весенней части чемпионата России, а также обсудит с руководством ближайшее будущее клуба и планы на летнюю подготовку.

Сообщается, что в следующем сезоне перед Кононовым будут поставлены более высокие задачи. Руководство не будет делать скидку на различные факторы, как в этом году, когда Кононов возглавил команду в разгар сезона.

Напомним, специалист занял пост главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры.