Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар прибыл в расположение сборной. Игрок предпочёл добираться необычным способом — на собственном вертолете.

27-летний футболист прилетел на личном вертолёте, стоимость которого, по информации СМИ, составляет 13 миллионов евро. После приземления игрок дал несколько автографом болельщикам, а потом отправился к своим партнерам по национальной команде.

Paris Saint-Germain star Neymar arrives in style by helicopter as he links up with Brazil squad ahead of Copa America https://t.co/8vcZfwsvLc pic.twitter.com/bMY1JJ9r2w

— MailOnline Sport (@MailSport) May 25, 2019