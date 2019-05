View this post on Instagram

🐕 Бронзовый памятник самой известной собаке мира по имени Хатико установлен в Токио 🇯🇵. Порода акита-ину как и моя Масару 🐶😊. Хатико является символом верности 🖇 и преданности в Японии ❤ 🇯🇵. Хатико каждый день приходил на станцию Сибуя в Токио провожать и встречать своего хозяина. Про истрию Хатико даже сняли 2 фильма: 🎥японский фильм «История Хатико» и 🎥 голливудский римейк «Хатико: самый верный друг» 🐕🎖👏🇯🇵♥️ #ハチ公 #хатико #акитаину #масару #акита #собака #люблю #япония #masaru @pumawomen #マサル #秋田犬 #日本 #愛してる #akitas #japan 🐕 Bronze statue of Hachikō at Shibuya Station in Tokyo 🇯🇵. Hachikō dog is a symbol of fidelity 🖇 and devotion in Japan ♥️🇯🇵. Hachikō was a Japanese Akita dog (same as my Masaru 🐶😊🙌) remembered for his remarkable loyalty to his owner. There are 2 famous movies about Hachikō story: 🎥 japanese Hachi-kō and 🎥american Hachi: A Dog's Tale with Richard Gere 🐕🎖👏🇯🇵♥️ 🐕東京の渋谷にある忠犬ハチ公🇯🇵 忠犬ハチ公は、日本では、忠誠🖇、そして、献身の象徴です♥️🇯🇵忠犬ハチ公は、マサルと同じ🐶😊🙌、日本の秋田犬で、彼のその素晴らしい飼い主に対する忠実さから親しまれています。忠犬ハチ公に関する2つの有名な映画が存在し、一つは、日本の映画🎥「ハチ公物語」、もう一つは🎥「HACHI 約束の犬」というリチャード・ギア主演のアメリカ映画です🐕🎖👏🇯🇵♥️