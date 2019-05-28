Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась новой фотографией в своём «Инстаграме». На снимке спортсменка, которая сейчас находится в Японии, позирует около памятника известному псу по кличке Хатико.

Хатико — собака породы акита-ину, которая является символом преданности в Японии. Сама Загитова является хозяйкой собаки этой породы по кличке Масару, которую получила в подарок от японцев за победу на Олимпийских играх.

Ранее в Москве состоялась выставка собак акиту-ину, участницей которой стала Масару. Недавно фигуристка привела собаку на съемки телепрограммы «Вечерний Ургант». Масару была одета в балетную пачку, повторяющую олимпийский костюм Загитовой.

На данный момент Загитова принимает участие в ледовом шоу Fantasy on Ice, показы которого проходят в различных городах Японии.