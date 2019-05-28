Главный тренер футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что принял решение покинуть свою должность.

Специалист отказался от 90 процентов зарплаты, которая была положена ему до конца срока контракта, рассчитанного еще на два года. Гаттузо признался, что уход из «Милана» стал для него непростым решением. Также итальянец объяснил, почему отказался от денег. «Моя история отношений с «Миланом» никогда не будет упираться в деньги», — заявил Гаттузо.

Напомним, «Милан» по итогам сезона занял пятое место в Серии А и не смог пробиться в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба хочет пригласить на место Гаттузо Маурицио Сарри. Сарри рассматривается руководством клуба как идеальная кандидатура на роль нового наставника. Отмечается, что россонери уже контактировали с 60-летним специалистом и готовы предложить ему контракт 3-летний контракт с зарплатой € 3 млн в год