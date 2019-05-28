Российский фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Софьей Евдокимовой, поделился мнением о фаворитах в их дисциплине.

Спортсмен уверен, что лучшим дуэтом страны в новом сезоне станут Виктория Синицина и Никита Кацалапов. «Очевидно же, что это будут Вика и Никита», — заявил Базин, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Напомним, главными конкурентами Синициной и Кацалапова на внутреннем уровне является Александра Степанова и Иван Букин.

Раннее аналогичное мнение выразила и бывшая партнёрша Кацалапова Елена Ильиных. Фигуристка заявила, что Виктория и Никита на данный момент являются единственным дуэтом, способным бороться за серьёзные награды.

Напомним, в минувшем сезоне спортсмены заняли второе место на чемпионате мира.