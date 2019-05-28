Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды.

Игнашевич входил в тренерский штаб «молодежки» в сезоне 2018/19, команда звоевала золотые медали первенства. ЦСКА поблагодарил Игнашевича за годы, проведенные в московскому клубе, и пожелал успеха в тренерской деятельности.

Ранее сообщалось, что Игнашевич может стать главным тренером «Оренбурга». Экс-футболист может занять должность в том случае, если нынешний наставник «Оренбурга» Владимир Федотов покинет команду и возглавит казанский «Рубин», из которого ушёл Курбан Бердыев.

Напомним, Игнашевич завершил спортивную карьеру в 2018 году. На протяжении четырнадцати лет — с 2004 по 2018 год — игрок защищал цвета московского ЦСКА.