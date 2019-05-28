Игорь Денисов на исходе сезона остался без команды, расторгнув контракт с «Локомотивом». Очень долго вокруг этой ситуации ходили слухи – игрок пропал, не появляется на тренировках, обиделся на тренера… И это уже не первая выходка спортсмена c обостренным чувством справедливости в отношении его клубов.

Nevasport вспоминает все переходы в карьере обладателя Кубка УЕФА, а также прогнозирует, где будет играть Игорь Денисов в следующем сезоне.

Уход из «Зенита»: равенство и братство

Казалось бы, воспитанник «Зенита», патриот Петербурга Игорь Денисов мог провести в стане сине-бело-голубых всю карьеру. В 2008 после победного гола в финале Кубка УЕФА на «Сити Оф Манчестер» Денисова называли чуть ли не лучшим игроком, с его изображением делали татуировки… Он продолжал выступать за любимый «Зенит», однако все поменялось в 2012 году: клуб потратил 100 миллионов евро на Халка и Витселя.

Обоим легионерам назначили высокую зарплату, поскольку другим способом заманить в российский чемпионат качественных иностранцев просто нельзя. Денисова это возмутило, он не понял, почему воспитанникам клуба платят меньше и просто объявил «Зениту» бойкот.

Конфликт, подкосивший клуб, в итоге так и не был разрешен: какое-то время игрок провел в дубле, а по окончании сезона был продан в «Анжи» – на тот момент еще один из самых богатых клубов страны. Ушла и любовь болельщиков – за глаза его называли «Деньгисов», а «Вираж» посвящал футболисту весьма нелицеприятные заряды.

Что можно заявлять уверенно – Игорь Денисов всегда любил родной город. Даже победу «Локомотива» в чемпионате Денисов полетел отмечать в петербургский караоке-клуб. Однако любовь к Петербургу со стороны спортсмена, похоже, не так сильна, как любовь к справедливому расчёту.

«Динамо», Черчесов и клоуны

За «Анжи» Денисов сыграл три матча, а затем клуб покинули большие деньги. Пошла молва о том, что на волне разногласий в «Зените» игрок пришел и развалил «Анжи». Пришлось переходить в «Динамо» – там полузащитник относительно спокойно провел два сезона, после чего достоянием общественности стал его конфликт с нынешним тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Тогда Станислав Саламович возглавлял «Динамо», а Денисов позволял себе резкие комментарии в адрес тренера и его решений по составу команды. Жесткий в этом плане Черчесов не мог терпеть игрока: он резко одернул его, заявив, что состав определяет тренер. Непожатая рука, скандалы в раздевалке – российский футбол говорил только об этом. После того как Черчесова назвали «клоуном», он терпеть перестал, и Денисов был выставлен на трансфер…

Но спасла отставка самого Черчесова.

Мало что выучив о субординации, Денисов на следующий сезон повздорил с врачом клуба, а затем «Динамо» вылетело в ФНЛ. «Развалил и этот клуб», – говорили любители футбола, а игрок тем временем перешел в «Локомотив».

Две стороны Юрия Палыча

Ренессанс карьеры Игоря Денисова наступил в «Локомотиве». В первом же сезоне футболист забил победный гол в финале Кубка России, а на следующий год стал капитаном «Локомотива». С этой повязкой Денисов довел команду до триумфа в чемпионате России. Места в сборной на домашнем ЧМ ему не досталось – аукнулся конфликт с Черчесовым.

В интервью Юрию Дудю после чемпионского сезона в «Локо» Денисов называл Семина молодцом и говорил, что тренер заслуженно надел корону. Много рассказывал футболист и о целесообразности трат и больших зарплатах: пришло осознание, что деньги в какой-то момент сорвали ему крышу. Встал на путь исправления? Вроде да. Даже захотел вернуться обратно в «Зенит» с разрешения Семака, но предложения от «сине-бело-голубых» не поступило.

Спустя год – вселенская обида на тренера из-за проигранной конкуренции на своей позиции. Снова проклятые легионеры: слишком уж хорошо играл в сезоне Гжегож Крыховяк из «ПСЖ», да и россиянин Виталий Баринов к нему подтянулся. Снова замаячил уход из клуба…

Но если раньше, меняя команды, Денисов стремился хлопнуть дверью, то в «Локомотиве» он ее аккуратно закрыл. Возможно, успокоился с возрастом, возможно, понимает положение вещей – больших денег за него не дадут, поэтому расторжение контракта с «железнодорожниками» – единственно верный и гуманный выход из ситуации.

Еще до заявления о расставании с «Локо» в СМИ появились слухи о предложениях «Сочи». По информации разных источников новичок РПЛ с петербургским прошлым предложил Денисову 800 тысяч евро в год. Такой зарплаты у игрока не было давным давно.

Несмотря на возраст – а Денисову совсем недавно исполнилось 35 лет, – этот футболист еще точно может попылить в чемпионате России, силы у него есть. Желание играть тоже – ведь именно из-за него Денисов ушел из «Локомотива».

Главное – достигнуть компромисса по зарплате и помнить о субординации. А то еще одного хлопка дверь Игоря Денисова не переживет.