Международная федерация хоккея опубликовала составы групп чемпионата мира 2020 года. Турнир будет проходить в двух городах Швейцарии — Лозанне и Цюрихе.

Сборная России будет выступать в группе В, её основными соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии и США. Также в состав этой группы вошли сборные Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Игры группы В будут проходить в Цюрихе.

В Лозанне будет играть группа А, в нём попали сборные Канады, Германии, Швеции, Чехии, Дании, Словакии, Белоруссии и Великобритании.

Напомним, чемпионат мира 2019 года проходил в словацких городах Братиславе и Кошице. Сборная России стала бронзовым призером турнира, обыграв Чехию в матче за третье место. Победителем стала Финляндия, выбившая Россию из борьбы в полуфинале.