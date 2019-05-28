Женская сборная России по волейболу встретится с командой Германии в рамках Лиги наций. Игра будет проходить сегодня, 28 мая, и начнётся в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Игра будет проходить на стадионе «Башкент Волейбол Салону» в турецкой Анкаре. В первом туре Лиги наций россиянки провели три матча, в двух их которых потерпели поражения. Сборная России уступила Доминикане на старте турнира, затем в третьем матче разгромно проиграла Бразилии. Единственную победу команда одержала в матче с Китаем. В общей таблице команда России занимает 12 место из 16 участников турнира.

В составе сборной России числится и волейболистка петербургской команды «Ленинградка» 19-летняя Софья Кузнецова.