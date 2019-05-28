Российский теннисист Карен Хачанов начнёт борьбу на турнире «Ролан Гаррос». В первом круге соревнований его соперником станет представитель Германии Седрик-Марсел Штебе. Перед началом поединка букмекеры оценили шансы спортсменов на победу.

По мнению аналитиков, во второй круг турнира сможет пробиться Хачанов — на его победу ставят с коэффициентом 1.03, что соответствует 90% вероятности. Успех немецкого спортсмена оценивается значительно скромнее — коэффициентом 9.10.

Игра состоится сегодня, 28 апреля, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

Напомним, ряд известных теннисистов снялся с турнира из-за травм. Накануне о снятии заявила чешская теннисистка Петра Квитова — у нее проблемы с плечом. Такая же беда у Марии Шараповой. Андрея Рублева мучает запястье.