Межсезонье в фигурном катании в самом разгаре, но даже в пору отпусков спортсмены продолжают радовать болельщиков новостями. Nevasport вспоминает, что произошло после завершения сезона 2018/19.

Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову признали лучшей молодой спортсменкой Европы среди представителей зимних видов. Трусова прибыла на торжественную церемонию в Вену, где и получила заслуженную награду. Помимо Трусовой, на награду претендовали представители других зимних видов спорта — горных лыж, сноуборда и шорт-трека.

ISU изменил систему оценки прыжков

Международный союз конькобежцев (ISU) вновь решил внести изменения в систему оценки прыжков. Если в прошлом сезоне Союз ратовал за сбалансированность программ, а не за техническую сложность, то теперь наоборот толкает спортсменов на риск. Базовые стоимости прыжков остались прежними, а вот за недокруты фигуристы теперь будут получать гораздо меньше сбавки, чем раньше. Таким образом, они смогут исполнять прыжки с ошибками, но всё равно получать довольно приемлемые баллы.

Фигуристы начали оглашать музыку для своих программ

Традиционно начало сезона для каждого фигуриста связано с поиском музыки для новых программ. О своём выборе сообщили далеко не все, но уже многих спортсмены поделились своими идеями. Например, Евгения Медведева в короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. Для произвольной программы фигуристка выбрала саундтрек из фильма «Мемуары Гейши».

Расказала о новых программах и Станислава Константинова: в короткой она будет выступать под композицию Леонида Левашкевича «Февраль», в произвольной — под саундтрек из фильма-мюзикла «Мулен Руж».

Михаил Коляда решил примерить на себя образ Чарли Чаплина в произвольной программе, а для короткой выбрал знаменитую композицию «Wind of change» группы Scorpions.

Ученицы группы Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная хотят удивить зрителей образами Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» и Беллы из «Сумерек». Анна Щербакова выбрала музыку из фильма «Парфюмер».

Во время шоу с участием Медведевой и Загитовой произошло землетрясение

Алина Загитова и Евгения Медведева перед начало подготовки к сезону принимают участие в ледовых шоу. Одно из них проходило в Японии, но было прервано землетрясением — оно началось прямо во время мероприятия. В тот момент на льду находился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его номер был приостановлен. Впрочем, подземные толчки не сильно напугали спортсменов — Медведева даже пошутила, что землетрясение было вызвано её прокатом.

Фигуристы меняют тренеров

Произошли изменения и в составе тренировочных групп, что традиционно случается в конце сезона. Например, Мария Сотскова покинула группу Елены Буяновой, но осталась в ЦСКА и теперь занимается у Светланы Соколовской. Анастасия Тараканова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко и вернулась к Светлане Пановой, у которой работала ранее. Произошли изменения и в группе Этери Тутберидзе: к ней присоединилась Алёна Канышева и сразу же разучила четверной прыжок.

Максим Белявский попробовал исполнить пятерной прыжок

Юный фигурист ЦСКА Максим Белявский продемонстрировал исполнение пятерного прыжка на удочке. Спортсмен просто поделился видео с тренировки, однако оно вызвало резонанс среди экспертов: все начали критиковать прыжок, заявляя, что на лонже можно прокрутить сколько угодно оборотов. А вот итальянец Даниэль Грассль уже пробует исполнять пятерные всерьёз, но успеха пока не добился.

Максим Ковтун завершил карьеру

Одной из первых новостей межсезонья стала информация о том, что Максим Ковтун принял решение завершить свою карьеру в 23 года. Фигурист написал прощальный пост в «Инстаграме», где назвал себя мальчиком, который так и не попал на Олимпийские игры. Тренер спортсмена Елена Буянова позже подчеркнула, что решение было взвешенным, а принимал его Ковтун самостоятельно.