Американского теннисиста Френсиса Тиафо вырвало прямо во время стартового матча Открытого чемпионата Франции. Соперником спортсмена стал представитель Сербии Филип Краинович, он одержал победу в матче пяти сетах.

Из-за перегрузок спортсмен почувствовал себя плохо в концовке встречи. По ходу матча американец дважды отыгрывался: первые четыре сета прошли со счетами 2:6, 6:4, 3:6, 6:3. Заключительный сет Тиафо проиграл со счетом 6:0, во время заключительной партии ему и стало плохо.

Позже Тиафо в интервью AP признался, что его тошнило уже после третьего сета в раздевалке, когда он взял паузу, однако ему это не помогло. «Тяжело завершать так турнир», — заявил американец, покинувший «Ролан Гаррос».

Следующим соперником Краиновича станет испанец Роберто Карбальес-Баэна.