Российский волейболист, диагональный Дмитрий Яковлев продолжит выступать за ВК «Динамо — Ленинградская область». Об этом стало известно из заявления на официальном сайте клуба.

Яковлев перебрался в областной клуб в январе 2019 года, сейчас арендное соглашение продлили на сезон-2019/20. Права на игрока принадлежат московскому «Динамо». Незадолго до первой аренды в «Динамо-ЛО» Яковлев был отправлен в нижневартовский клуб «Югра-Самотлор», однако через несколько дней аренду отозвали.

«Взаимное желание продолжить трудовые отношения привели к соглашению аренды на один сезон», — говорится в заявлении на сайте клуба, в команде высоко оценили игру Яковлева в весенней части сезона.

Дмитрий Яковлев является воспитанником московского «Динамо».