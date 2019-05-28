Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила о том, что официально завершает карьеру в спорте. Открытое письмо спортсменки появилось на ее странице в социальной сети «Фейсбук».

Коукалова вспомнила о том, как ей пришлось прервать карьеру из-за проблем со здоровьем. «У меня, наверное, был самый трудный период в моей жизни», — рассказала спортсменка, добавив, что во время отдыха ее состояние улучшилось.

«Я поняла, что спортивные результаты или видимость какой-то воображаемой победы необязательно означают счастливую и счастливую жизнь», — заявила биатлонистка, добавив, что начинает испытывать эмоции от обычных вещей.

В заключении Габриэла Коукалова поблагодарила своих близких, болельщиков, а также людей, которые были с ней на пути к вершине.

Напомним, Габриэла Коукалова за свою спортивную карьеру выиграла две серебряных медали на Олимпиаде в Сочи, стала чемпионкой мира, а также обладательницей Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2014/15.