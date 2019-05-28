Голкипер хоккейного клуба СКА Игорь Шестёркин борется за звание лучшего вратаря Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2018/19.

Как сообщает официальный «Твиттер» КХЛ, также в число номинантов входит Илья Сорокин (ЦСКА), Юха Метсола («Салават Юлаев»), Хенрик Карлссон («Барыс»), Якуб Коварж («Автомобилист») и Василий Демченко («Трактор»).

Также опубликованы претенденты на звание лучшего главного тренера. Наставник СКА Илья Воробьёв в число номинантов не попал, награда достанется одному из следующих специалистов: Игорь Никитин (ЦСКА), Николай Цулыгин («Салават Юлаев»), Боб Хартли («Авангард»), Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Скабелка («Барыс») и Андрей Мартемьянов («Автомобилист»).

Церемония награждения состоится сегодня, 28 мая, в концертном зале Барвиха Luxury Village.