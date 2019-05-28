Российский хоккеист Александр Кутузов в следующем сезоне будет выступать в составе московского «Спартака».

Информация о переходе игрока появилась на официальном сайте хоккейной команды. Соглашение Кутузова со «Спартаком» рассчитано на один сезон, его действие истечет 30 апреля 2020 года.

Александр Кутузов — воспитанник ТХК «Тверь», в КХЛ он выступал за такие команды, как «Нефтехимик», «Сибирь», московское «Динамо», «Салават Юлаев«, ЦСКА и «Локомотив«.

В сборную России Кутузов вызывался в 2014 году, тогда же команда под руководством Олега Знарка завоевала золотые медали чемпионата мира по хоккею в Минске.

Ранее Nevasport писал о том, что московский «Спартак» в следующем сезоне возглавит экс-тренер СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок.