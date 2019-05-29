Лондонские «Челси» И «Арсенал» встретятся в финальном матче Лиги Европы. Встреча будет проходить сегодня, 29 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Матч состоится в азербайджанском Баку на Олимпийском стадионе.

На стадии полуфинала «Арсеналу» удалось выбить из борьбы испанскую «Валенсию», а «Челси» по серии пенальти обыграл франкфуртский «Айнтрахт».

Ранее стало известно, что из-за низкой пропускной способности азербайджанского аэропорта в Баку прилетит лишь небольшое количество английских болельщиков. Сыграла свою роль и высокая стоимость проживания, так как столичные отели резко подняли цены.

Неделю назад на игру было продано около 23 тысяч билетов, однако большую часть трибун будут занимать местные жители. «Арсенал» и Челси» вернули часть своих билетов УЕФА из-за невозможности реализовать их.