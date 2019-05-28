Решение о новом лимите на легионеров в чемпионате России по футболу может быть принято РФС уже на следующей неделе. Об этом порталу Sport24 рассказал президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков.

По словам главы РФС, союз понимает, что клубам необходимо решение уже в ближайшее время, чтобы внести коррективы в трансферную политику. Как заявил Дюков, решение о переносе утверждения лимита приняли именно по инициативе клубов.

«РФС сейчас консультируется с руководством клубов РПЛ. Есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться», — сообщил Дюков, добавив, что на следующей неделе или через неделю в РФС проведут еще один исполком, где и будет решен вопрос.

Напомним, сейчас обсуждается два варианта развития ситуации: оставление лимита по схеме 6+5, либо переход на 8+17.