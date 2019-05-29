Подмосковные «Химки» на своей арене примут казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ. Игра состоится в рамках полуфинальной серии турнира, на данный момент «Химки» лидируют со счётом 2-1. Матч будет проходит сегодня, 29 мая, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Напомним, серия длится до трёх побед. «Химкам» удалось выйти вперёд в предыдущем матче, обыграв УНИКС с большим отрывом — 91:64. Хозяева паркета захватили инициативу уже в первой четверти, после которой вели с разницей в девять очков. На большой перерыв команды ушли со счётом 43:28.

Игрокам УНИКСа не удалось изменить ситуацию и в третьей десятиминутке, в которой также доминировала подмосковная команда. Заключительный игровой отрезок тоже остался за «Химками».