Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей жизни в Торонто. Спортсменка призналась, что скучает по родной стране и хочет посещать её чаще.

«В Россию тянет почти каждый вечер. По друзьям очень скучаю, — заявила фигуристка в интервью для Sports.ru. — Была бы возможность – чаще прилетала». Медведева добавила, что посещать Россию чаще у неё нет возможности, так как рабочий график подразумевает всего один выходной в неделю.

Спортсменка сообщила, что в Торонто есть русские магазины, в которых она может купить привычные для себя продукты. «Если хочется чего-то нашего, к примеру минералки «Ессентуки», идем и покупаем», — сказала Медведева.

Напомним, фигуристка переехала в Канаду год назад: она ушла из группы Этери Тутберидзе и начала тренироваться под руководством Брайана Орсера.