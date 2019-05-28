Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно выступила в первом круге Открытого чемпионата Франции и квалифицировалась в следующий раунд. Соперницей россиянки стала итальянка Ясмине Паолини.

Матч Касаткиной и Паолини продлился всего один час и девять минут. Счет по партиям: 6:2, 6:3.

За время игры Касаткина совершила один эйс, а также шесть двойных ошибок. Из имевшихся 17 брейк-пойнтов спортсменка реализовала шесть. Паолини также один раз подала навылет, сделала всего две двойных ошибки, но на счету итальянки меньше брейк-пойнтов — два.

Следующей соперницей Дарьи Касаткиной на «Ролан Гаррос» станет пуэрториканка Моника Пуиг. Она в первом раунде Открытого чемпионата Франции оказалась сильнее представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс.