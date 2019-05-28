Словацкая биатлонистка русского происхождения Анастасия Кузьмина после завершения карьеры попробовала себя в качестве модели и поучаствовала в фотосессии для словацкого женского журнала Evita.

«Новый опыт и работа с командой профессионалов-это всегда здорово!», — подписала фото спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Kuzmina (@nastja.kuzminova) 27 Май 2019 в 12:39 PDT

Напомним, в минувшем сезоне Анастасия Кузьмина приняла решение о завершении карьеры. В ближайшем будущем она может принимать участие в эстафетных гонках сборной Словакии на Кубке мира.

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