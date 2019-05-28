Один из матчей первого круга женского турнира Открытого чемпионата Франции был прерван из-за того, что одну из теннисисток атаковали два голубя.

В игре представительницы Чехии Мари Бузковой и канадки Бьянки Андрееску произошел курьезный случай. В тот момент, когда Бузкова хотела отбить мяч, на нее налетели птицы и она не смогла завершить розыгрыш. Судья присвоил победу в розыгрыше канадке, однако чешка была с этим не согласна. Из-за оспаривания решения матч был прерван.

Игра возобновилась, затем матч приостановили вновь из-за наступления темноты. Счет остановился на отметке 7:5, 4:6, девушки сыграли две полных партии.

На следующий день матч возобновили и победу в нем одержала канадская теннисистка. Заключительную партию она выиграла со счетом 6:4.