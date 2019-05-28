Двукратная Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как поддерживает себя в форме.

«Я не встаю каждый день на весы, — заявила Медведева, слова которой приводит Sports.ru. — Я, как и любой спортсмен, могу набрать лишние граммы, но знаю, как от них избавиться». Фигуристка добавила, что обычный человек может набрать пару килограммов и не заметить, но для спортсмена это станет катастрофой.

Медведева рассказала, что предпочитает питаться крупами и орехами, насыщая свой организма витаминами. Фигуристка не употребляет в пищу мясо, но может иногда съесть морепродукты или что-то молочное.

Напомним, в минувшем сезоне Медведева заняла третье место на чемпионате мира в Сайтаме. На данный момент это её единственная награда под руководством Брайана Орсера.