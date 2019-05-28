Петербургский «Зенит» на своей арене принимает московский ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ. Игра будет проходить на паркете спорткомплекса «Юбилейный» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Команды встречаются в рамках полуфинальной серии турнира. На данный момент ЦСКА выигрывает со счётом 2-0, серия ведётся до трёх побед. Если армейцы выиграют сегодняшний матч, они станут первыми финалистами чемпионата. Второй финалист будет определяться в паре «Химки» — УНИКС, команды проведут свой четвертый матч завтра.

Первые две встречи между «Зенитом» и ЦСКА прошли в Москве, в обеих армейцы оказались сильнее. Однако во втором матче команда Джоана Плазы практически до конца игры шла вровень с соперником, поэтому имеет шансы на домашнюю победу.