Британский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа обратился к своему противнику Энди Руису с просьбой быть сдержанным в трэш-токе.

Слова Джошуа цитирует портал Mirror. По заявлению британца, он нанесет Руису максимальный ущерб, в том числе сломает челюсть сопернику, если тот начнет негативно выражаться в его адрес.

«Если он хочет провести хороший боксёрский поединок, подраться, а затем пожать друг другу руки, то лучше помолчать», — заявил Джошуа, добавив, что не стоит участвовать в разговорах.

Также агрессивно боксер выразился и в адрес бывшего соперника Джарелла Миллера. «Я пришёл в бокс из любителей, где уважение друг к другу очень важно», — заключил Джошуа.

Напомним, бой Джошуа и Руиса состоится в субботу, 1 июня, в Нью-Йорке.