Женская сборная России проиграла Германии в очередном матче Лиги наций. Игра проходила в турецкой Анкаре на стадионе «Башкент Волейбол Салону» и завершилась со счётом 3:0 в пользу Германии.

Первую партию россиянки проиграли со счётом 14:25. Второй игровой отрезок получился наиболее результативным — 21:25 в пользу немецкой команды. Спасти положение в третьем сете сборной России не удалось — 20:25.

Это поражение стало третьим для российской команды в четырех матчах турнира. В первом туре команда уступила Доминиканской Республике и Бразили. Единственным соперником, над которым россиянкам удалось одержать победу, стала сборная Китая.

В следующем матче Россия будет играть с Японией, матч состоится завтра, 29 мая.