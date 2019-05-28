Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» отсутствует в списке участников летнего Кубка «Матч Премьер». Из заявления на официальном сайте ФК «Краснодар» стало известно, что четверку участников межсезонного клубного товарищеского турнира составили московские «Спартак» и ЦСКА, «Ростов» и сам «Краснодар«.

Сообщается, что Летний Кубок «Матч Премьер» состоится в Австрии с 26 июня по 7 июля — это предварительные даты. Телеканал «Матч ТВ», организатор турнира, ранее публиковал информацию о будущем Кубке, однако страница сайта была удалена.

«Зенит» принял участие в зимнем Кубке «Матч Премьер» в Катаре. Помимо клуба из Петербурга в турнире также участвовали «Ростов», «Локомотив» и «Спартак». Победу одержала команда «красно-белых», все деньги от участия в турнире клуб направил в собственный благотворительный фонд.