Женская сборная России по волейболу встретится с командой Японии в рамках Лиги наций. Игра будет проходить в турецкой Анкаре на стадионе «Башкент Волейбол Салону» сегодня, 29 мая, и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Данная встреча станет для сборной России пятой в рамках турнира. В первом туре подопечные Вадима Панкова встречались с Доминиканской Республикой, Китаем и Бразилией. Одержать верх удалось лишь над китаянками, в двух других матчах Россия уступила.

Во втором туре сборная России провела один матч — против команды Германии. Россиянки проиграли со счётом 3:0, не сумев навязать борьбу ни в одной из партий.

В составе сборной России числится и волейболистка петербургской команды «Ленинградка» 19-летняя Софья Кузнецова — она дебютировала в матче с Китаем.