Член правления Федерации хоккея России (ФХР), председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярёв прокомментировал появление видео с участием нападающего сборной России Евгения Кузнецова, из-за которого на спортсмена пало подозрение в употреблении наркотиков.

Дегтярёв заявил, что все спортсмены проходят регулярный допинг-контроль, который подразумевает и проверку на употребление наркотических средств. «Ситуация похожа на провокацию, — заявил специалист, слова которого приводит «Чемпионат». — Можно предположить, что успехи сборной России на чемпионате мира и отечественного хоккея в целом не дают покоя завистникам».

Напомним, в сети появилось видео, на котором рядом с Кузнецовым находится белый порошок — предположительно, кокаин. Спортсмен признал, что на видео действительно он, но заверил, что никаких запрещенных веществ не принимал.