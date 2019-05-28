Российская теннисистка Анастасия Мыскина поделилась воспоминаниями с финального матча «Ролан Гаррос»-2004.

В интервью Еurosport.ru Мыскина призналась, что перед игрой плакала в раздевалке. «Нервное напряжение началось ещё за день до финала, и первое, что мне приходит в голову – это именно подготовка к финалу», — заявила спортсменка. Мыскина пояснила, что когда возникали сложности на разминке, в голове сразу появлялись негативные мысли — в итоге это привело к нервному срыву.

В финале Мыскина обыграла Елену Дементьеву и сейчас вспоминает, что матч прошел очень быстро.

Напомним, в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос» принимает участие россиянка Дарья Касаткина, которая уже обеспечила себе выход во второй круг турнира.