Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракты с четверыми игроками команды. Новые соглашения подписали защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Ари.

Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды, однако сроки новых соглашений пока не разглашаются. В сообщении клуба отмечается, что эти игроки зарекомендовали себя ключевыми фигурами команды. «Краснодар» рассчитывает, что их вклад поможет команде добиться успеха как на внутренней, так и на международной арене.

Ранее пресс-служба «Кранодара» сообщала, что из команды уйдут полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе, так как у них заканчиваются контракты.

Напомним, по итогам сезона «Краснодар» занял третье место в РПЛ, пропустив вперёд «Зенит» и «Локомотив».