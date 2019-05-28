Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин рассказал, что остался в команде из-за отсутствия интереса со стороны «Зенита».

«Так получилось, что я остался в «Рубине». Мне даже больше нечего сказать, потому что очень явной заинтересованности я не увидел от клуба «Зенит». Я хотел провести полностью сезон в «Рубине», играть больше», — сказал Сорокин, слова которого приводят «События».

Напомним, в декабре сообщалось, что петербургский «Зенит» решил не приобретать защитника «Рубина» Егора Сорокина летом 2018 года. Сине-бело-голубые могли приобрести футболиста за 30 миллионов рублей, но стороны не договорились из-за зарплаты спортсмена, потому что представители Сорокина требовали у «Зенита» 50 тысяч евро в месяц. Как сообщает источник, заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев в тот момент высказался против подписания защитника «Рубина» из-за его высоких требований.