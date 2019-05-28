Нападающий башкирской «Уфы» Сильвестр Игбун может стать футболистом китайской Суперлиги.

По информации Sport24, «Уфа» и клуб из Китая достигли договоренности, и в летнее трансферное окно нигериец сменит команду.

Отмечается, что генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов воздержался от комментариев по поводу будущего Игбуна.

Напомним, в заключительном туре российской премьер-лиги московский «Локомотив» обыграл «Уфу» со счетом 1:0, единственный мяч на счету Мануэля Фернандеша. Железнодорожники завоевали серебро и право играть в групповом этапе Лиги чемпионов, уфимцы сыграют в стыковых матчах против «Томи». Первый матч состоится 30 мая в столице Башкирии, ответная встреча пройдет 2 июня в Томске. Победитель противостояния в следующем сезоне будет выступать в РПЛ, проигравший проведет год в ФНЛ.