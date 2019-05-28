Двукратная чемпионка мира по биатлона Габриэла Коукалова прокомментировала своё решение завершить карьеру.

«Внезапно я почувствовала радость о того, что мне больше не нужно выигрывать гонки», — заявила Коукалова, слова которой приводит sport.ceskatelevize.cz. Спортсменка философски заметила, что мнимая победа не делает её жизнь счастливой.

Коукалова заявила, что ей пора начать новый жизненный этап, который она ожидает с предвкушением.

Напомним, о её решении завершить карьеру стало известно сегодня, 28 мая. Открытое письмо спортсменки появилось на ее странице в социальной сети «Фейсбук».

За свою спортивную карьеру Коукалова завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Сочи, стала чемпионкой мира, а также обладательницей Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2014/15.