Испанский защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, петербуржцы снова рассматривают левого защитника одним из вариантов для усиления. Зимой «Зенит» уже пытался приобрести футболист и летом снова попробует подписать с ним контракт.

Напомним, зимой известно, что в сферу интересов «Зенита» попал защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Руководство петербуржцев было готово предложить португальской команде 16 миллионов евро за испанского футболиста.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 34 матча в португальской Примере, в которых забил 4 гола и получил 3 жёлтые карточки.

Ранее, в период с 2011 по 2016 годы, спортсмен защищал цвета резервной команды каталонской «Барселоны».