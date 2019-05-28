Американскому теннисисту Маккензи Макдональду стало плохо во время матча первого круга турнира «Ролан Гаррос». Спортсмен встречался с японцем Йосихито Нисиоки и проиграл со счётом 7:6 (9:7), 0:6, 6:4, 2:6, 3:6.

После проигранного четвёртого сета Макдональд взял медицинский тайм-аут, а уже по ходу решающей партии его стошнило прямо на корте.

Примечательно, что это уже не первый инцидент на «Ролан Гаррос» — накануне с аналогичными проблемами столкнулся ещё один американец Фрэнсис Тиафо. Из-за перегрузок спортсмен почувствовал себя плохо в концовке встречи, его вырвало прямо во время матча. Позже Тиафо в интервью AP признался, что его тошнило уже после третьего сета в раздевалке, когда он взял паузу, однако ему это не помогло.

Напомним, действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль.