Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал будущее главного тренера команды Олега Кононова.

«Все остаются, все хорошо», — сказал Федун, слова которого приводит «Р-Спорт». Под «всеми» Федун имел в виду Олега Кононова, Михаила Вартапетова, Алексея Лунина и Виктора Булатова.

Ранее в Москве состоялся совет директоров футбольного клуба «Спартак», на котором подводились итоги минувшего сезона.

В СМИ также сообщалось, что в следующем сезоне перед Кононовым будут поставлены более высокие задачи. Руководство не будет делать скидку на различные факторы, как в этом году, когда Кононов возглавил команду в разгар сезона.

Напомним, специалист занял пост главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры.