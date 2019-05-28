Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира «Ролан Гаррос», обыграв свою соотечественницу Маргариту Гаспарян. Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут, Блинкова победила со счётом 6:3, 4:6, 8:6.

Блинкова выполнила один эйс, пять раз ошиблась на подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов из восемнадцати. В активе Гаспарян пять подач навылет, шесть двойных ошибок и семь брейков.

За выход в третий раунд «Ролан Гаррос» Блинковой предстоит поспорить с француженкой Каролин Гарсией, которая ранее выбила из борьбы немку Мону Бартель.

Ранее сообщалось, что во второй круг соревнований вышла еще одна представительница России — Дарья Касаткина, одержавшая верх над итальянкой Ясмине Паолини.